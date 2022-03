ASL NA 2 – Concorso per Direttore U.O.C. Gastroenterologia

Le domande vanno inviate mediante posta elettronica certificata personale

Tramite il B.U.R.C. della Regione Campania numero 27 del 9/03/2022, l’Asl Napoli 2 Nord, comunica che:

In attuazione alla deliberazione del Direttore Generale n. 295 del 01/03/2022, esecutiva ai sensi di legge, l’Asl Napoli 2 Nord ha indetto Avviso di Selezione Pubblica, per titoli e colloquio, per Il conferimento di n.1 (uno) incarico quinquennale di Direttore della U.O.C. Gastroenterologia del P.O. “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli.

Le domande di partecipazione alla selezione pubblica, redatte in carta libera secondo lo schema esemplificativo allegato al bando e debitamente sottoscritte, pena esclusione dalla procedura selettiva, devono essere inviate, esclusivamente, per via telematica mediante posta elettronica certificata personale all’indirizzo: concorsi@pec.aslnapoli2nord.it.

Nell’oggetto della pec deve essere riportata la seguente dicitura: “DOMANDA U.O.C. GASTROENTEROLOGIA”. La validità di tale modalità di invio è subordinata all’utilizzo da parte dei candidati di casella di posta elettronica certificata personale. Non è possibile l’invio da casella di posta elettronica ordinaria, anche se indirizzato alla casella PEC sopra indicata. Si prega inoltre di inviare la domanda, debitamente sottoscritta pena esclusione, e gli allegati in formato “PDF”, inserendo il tutto, ove possibile, in un unico file. La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 30° (trentesimo) giorno successivo alla data di pubblicazione dell’estratto del presente bando di selezione pubblica sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 4° Serie Speciale, Concorsi ed Esami.

