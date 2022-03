La domanda di partecipazione va presentata tramite procedura telematica

Tramite il B.U.R.C. della Regione Campania numero 27 del 9/03/2022, l’Azienda Ospedaliera Universitaria “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona”, comunica che:

È indetto Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di:

N. 2 posti di collaboratore tecnico professionale informatico – cat. D.;

N. 1 posto di DIRIGENTE MEDICO Disciplina: Ostetricia e Ginecologia (AREA CHIRURGICA E DELLE SPECIALITA’ CHIRURGICHE);

N. 2 posti di DIRIGENTE BIOLOGO/BIOTECNOLOGO Disciplina: PATOLOGIA CLINICA (AREA DELLA MEDICINA DIAGNOSTICA E DEI SERVIZI).

La domanda di partecipazione al concorso dovrà essere, pena esclusione, prodotta esclusivamente tramite procedura telematica, collegandosi al sito https://sangiovannieruggi.iscrizioneconcorsi.it. Inoltre, per essere ammessi alla partecipazione del concorso, i candidati dovranno necessariamente effettuare un bonifico di € 10,00 (DIECI/00) alla banca: MONTE DEI PASCHI DI SIENA, AGENZIA SEDE SALERNO – Corso Vittorio Emanuele n. 112 – IBAN: IT 36 M 01030 15200 000063667994, specificando nella causale il concorso per il quale si intende partecipare.

La procedura informatica per la presentazione delle domande sarà attiva a partire dal 1° (primo) giorno successivo dalla pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica – 4^ serie “concorsi”, e verrà automaticamente disattivata alle ore 24.00 del 30° (trentesimo) giorno di scadenza.

Per i bandi completi clicca qui.