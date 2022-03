Venerdì sarà la volta delle opere di Carlo Mollino realizzate nella città di Torino

Avellino – Proseguirà venerdì 11 marzo alle ore 16.30,attraverso la piattaforma gotowebinar, il ciclo di incontri dal titolo “L’architettura del Novecento in cinque città italiane” a cura di Lorenzo Fecchio con la collaborazione dell’arch. Giuseppe Nardiello.

In questo incontro saranno trattate le architetture di Carlo Mollino realizzate nella città di Torino, analizzate dal punto di vista storico e compositivo, attraverso documenti e disegni di archivio. Interverranno Erminio Petecca, presidente dell’ordine irpino, Eleonora Dionisio, vice presidente dell’ordine, relazionerà Francesca Favaro, assegnista di ricerca presso il Politecnico di Torino, Phd in Storia dell’Architettura. Modererà l’arch. Vincenzo De Maio.

La lezione sarà sviluppata a partire dalle esperienze di Carlo Mollino: architetto, designer, fotografo ed aviatore, nel ventennio fascista, per poi prendere in esame alcune architetture del periodo post bellico nella sua città natale: Torino.

“Gli incontri sulle Architetture del Novecento presentano Carlo Mollino, un personaggio molto sui generis – dichiara il presidente Erminio Petecca – che ci fa apprezzare ancora di più il nostro mestiere. Stiamo scommettendo molto su questo ciclo di incontri perché riteniamo che la cultura sia l’anima della nostra professione, e come stiamo dicendo su vari tavoli di discussione l’anima deve avere una casa, per questo ci candidiamo a pieni voti a far siche l’ex Gil di Avellino possa essere la bellissima sede per la Casa del Cinema, e ancora più bella se insieme alla Casa dell’Architettura”.

L’iscrizione potrà essere effettuata, accedendo al link: https://attendee.gotowebinar.com/register/6986201646790243344