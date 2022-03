Ogni cittadino che abbia disponibilità può segnalarla al comune tramite PEC

Il Comune di Montoro, tramite avviso, comunica che:

Questo Comune, in aderenza al D.L. 16/2022 ed in accordo con la Prefettura di Avellino, sta predisponendo attività di ricognizione per fronteggiare l’esigenza di accoglienza e assistenza dei cittadini ucraini; sta effettuando una verifica delle famiglie che vogliono ospitare gli stessi o mettere a disposizione immobili sul territorio di Montoro.

A tal fine, ogni cittadino che abbia disponibilità, potrà segnalarlo all’Ufficio dei Servizi Sociali del Comune di Montoro mediante comunicazione consegnata a mano all’Ufficio del Protocollo del Comune ovvero a mezzo pec all’indirizzo: info.montoro@asmepec.it.