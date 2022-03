L’incasso sarà devoluto ai musicisti

Avellino – Un concerto per l’Ucraina. Un concerto per la pace. Un evento di solidarietà.

Giovedì 10 marzo, alle ore 20.00, sul palco dell’Auditorium «Vincenzo Vitale» di Piazza Castello, si esibiranno I Solisti di Kiev, tra i più apprezzati ensemble da camera nazionali dell’Ucraina, che eseguirà un concerto-veglia per l’Ucraina.

L’evento è stato organizzato dal Conservatorio di Musica «Domenico Cimarosa» in stretta collaborazione con il Rotary Club di Avellino, la Diocesi e la Città di Avellino. La Camerata Musicale, in tournée quando è scoppiato l’attacco della Russia, sta portando sui palcoscenici d’Italia il proprio messaggio di pace attraverso la musica. Il concerto di domani sera, fortemente voluto dagli organizzatori, sarà l’occasione per far sentire l’affetto e la solidarietà della città di Avellino e dell’intera provincia nei confronti non solo dei talentuosi artisti, ma dell’intero popolo ucraino, da oltre una settimana vittima del conflitto. Per partecipare all’evento in programma è previsto un contributo a partire da 15 euro, che sarà interamente devoluto ai musicisti.

“La musica unisce, crea ponti di pace”, hanno dichiarato i responsabili degli enti organizzatori (Conservatorio, Rotary Club, Comune e Diocesi di Avellino). “Attraverso le note de I Solisti di Kiev, partecipiamo alla solidarietà nei confronti dell’Ucraina. Sarà un concerto per testimoniare la nostra vicinanza alla gente di questa nazione martoriata dal conflitto. Con la speranza che l’eco di questo concerto possa dare il suo contributo affinché le ostilità cessino quanto prima”.