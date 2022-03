Un riconoscimento da parte del Consiglio delle Donne alle donne alla guida delle istituzioni militari presenti sul territorio di Ariano, evento tuttora raro che ci contraddistingue e che dà valore ai risultati che la donna ha ottenuto in un ambiente che ad oggi sembra ancora solo maschile;

La Fidapa premierà le donne arianesi che si sono distinte nell’ambito della promozione e sostenibilità delle iniziative nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari;

Il Panathlon Club di Ariano Irpino conferirà un riconoscimento alle donne che si sono distinte ad Ariano nello sport e nell’ambito della promozione e diffusione della cultura e dell’etica sportiva.

Sostenere e rispettare la condizione femminile, ascoltare le donne vuol dire, in realtà, rendere migliore la nostra società per tutte e per tutti.

In questo giorno il nostro incoraggiamento va a tutte le donne, che in Italia e nel resto del mondo, si impegnano in difesa della propria dignità e dei propri diritti e in particolare quest’anno rivolgiamo un pensiero alle donne ucraine vittime dei più disparati crimini di guerra.