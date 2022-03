Orari e fasce di garanzia

Nella giornata di domani, martedì 8 marzo, la segreteria regionale dell’Unione Sindacale di Base ha aderito allo sciopero generale di 24 ore che riguarda tutte le categorie pubbliche e private.

A causa dell’agitazione e in base all’adesione del personale viaggiante, i servizi di Air Campania potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Saranno comunque rispettate le tre fasce di garanzia dalle 06.00 alle 08.00, dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 17.00 alle 19.00.

Lo sciopero, in occasione della giornata internazionale dei diritti della donna, è stato indetto “per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro; contro ogni discriminazione sessuale sui luoghi di lavoro; contro la divisione sessuale sul lavoro; per la difesa della Legge 194; per la difesa del diritto di sciopero; per il potenziamento dei centri antiviolenza”.

Per informazioni sui servizi si invitano i viaggiatori a contattare il numero 0825.204250, a visitare il sito internet aircampania.it o a seguire le info sui canali social Facebook e Instagram di Air Campania.