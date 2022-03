Lunedì 7 marzo

Avellino - Vitanuova è una società di broker vita che nel giro di pochi anni è diventata una dei principali riferimenti del mercato assicurativo in Italia e che ha deciso di investire anche nel capoluogo irpino aprendo una nuova sede nel centro cittadino, in Corso Europa 116 (traversa Via Malta).

La società di brokeraggio Vitanuova, che dal 2020 è diventata una SPA, fondata e diretta dall’amministratore delegato Fabrizio Colombo Giardinelli che sarà presente all’inaugurazione della sede di Avellino in programma lunedì prossimo 7 marzo alle ore 11, punta al miglioramento continuo dei propri servizi di consulenza per rispondere al meglio alle esigenze di ogni singolo cliente.

Non a caso la filosofia di Vitanuova, che ha una rete di oltre 500 consulenti su tutto il territorio nazionale, è di mettere adisposizione professionalità ed esperienza, per proporre le migliori scelte assicurative e previdenziali. Grazie alla sua attività di intermediazione, il cliente viene messo in contatto con le migliori compagnie assicurative – a cui la società non è vincolata da alcun legame – per un sicuro accesso ai prodotti più innovativi e completi offerti oggi dal mercato. Questa indipendenza consente ai consulenti di confrontare e scegliere, tra le varie soluzioni assicurative, quella più adatta alle esigenze dei clienti in termini economici e di coperture. In quanto broker assicurativo, Vitanuova punta ad instaurare un rapporto di fiducia che permane e si consolida nel tempo. La libertà di selezionare solo i prodotti ritenuti migliori permette di offrire un servizio di consulenza di qualità.

“Sono onorato – ha dichiarato l’amministratore delegato Giardinelli – di inaugurare una nuova sede di Vitanuova ad Avellino che ci ha accolto a braccia aperte e a cui auspichiamo di ricambiare la sua fiducia con il nostro lavoro. E proprio in tema di lavoro, essendo una società di brokeraggio in continua espansione, siamo in grado di offrire anche opportunità lavorative attraverso percorsi formativi di crescita nell’ambito assicurativo acquisendo le necessarie competenze.”

All’inaugurazione della sede di Avellino saranno presenti oltre a Giardinelli, il direttore di rete Giuseppe Ciccioli, il sales manager Massimiliano Violetti, l’area manager Alfonso Cricuolo, il branch manager Salvatore Formisano e rappresentanti istituzionali. A fare gli onori di casa il team coach Alfredo De Cristofaro.