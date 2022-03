Le opere verranno esposte per 21 giorni e saranno visitabili in orari continuati dalle ore 08.00 alle ore 20.00

Un nuovo appuntamento con l’arte nella kermesse “aperitivo con l’artista” è visibile presso il Bar filosofico, Caffeoveggenza, sito in via Brigata Avellino 192 di Avellino. Nella kermesse a cura di Maurizio Caso Panza espone opere di grande tecnica, l’artista figurativo Tonino Dionizio, già riconosciuto da platea nazionale ed internazionale di estimatori e critici. Fra i riconoscimenti ricevuti quello assegnato a Lucca, un sesto posto su cinquecento artisti in gara. Il suo fare arte prende vita dall’impulso di rendere una penna, semplicemente una penna a bic nera, il mezzo di espressione con cui forgiare attraverso linee e tratti, un realismo in opposizione alla patogenesi di un mondo fatto di costrutti complessi e astrusi. In maniera semplice quindi nelle opere di Tonino prendono vita scorci e monumenti a ricordo di un tempo, di uno spazio, dove l’estro ed il lavoro sono la qualificata essenza dell’uomo a tramandare di un vivere sano e laborioso.

Da non perdere assolutamente anche perché le citate opere affermano il trionfo della semplicità e si contrappongono a quelle esposte presso la galleria del Bar Caffeoveggenza dagli artisti: "Rosanna Avenia, Alfredo Verdile, Daria Bollo, Emilio Bilotta, Elbegzaya Kalthar, Enrique Ringa". La kermesse di "aperitivo con l'artista" ormai punto di ritrovo dell'arte, nel far esporre artisti internazionali vuole diffondere la bellezza rendendola fruibile a chiunque magari mentre sorbisce un caffè così da contribuire ad un nuovo rapporto con le opere d'arte.