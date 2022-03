Morrison: "E’ importante sensibilizzare gli alunni su questi temi così delicati per aiutarli a sviluppare il pensiero critico"

L’Istituto comprensivo “Colombo-Solimena” si ferma per 5 minuti. Tutti uniti per riflettere sugli eventi che stanno sconvolgendo il mondo negli ultimi giorni.

Una manifestazione silenziosa si è svolta ieri mattina, dalle ore 10:15 alle 10:20, presso tutti i plessi dell’Istituto, durante la quale la Dirigente, alunni, docenti e personale scolastico hanno dedicato i propri pensieri di “Pace” al mondo.

La manifestazione è stata articolata in tre momenti: Il suono della prima campanella ha scandito il primo minuto di raccoglimento, durante il quale tutta la comunità scolastica ha riflettuto sul conflitto russo-ucraino; la seconda campanella ha dato inizio al secondo minuto di riflessione sull’inutilità delle guerre; al suono della terza campanella, i docenti presenti nelle classi hanno letto l’articolo 11 della Costituzione Italiana, nel quale si afferma chiaramente la posizione del popolo italiano a riguardo e, a seguire, hanno letto la poesia “Promemoria” di Gianni Rodari.

Per diffondere l’iniziativa e sensibilizzare tutti sul tema, i profili social e gli stati di alunni, personale scolastico e genitori si sono colorati con una bellissima immagine della Pace.

La manifestazione si è conclusa con l’esposizione, agli ingressi dei vari plessi scolastici, delle immagini utilizzate durante la manifestazione.

«E’ stato un momento meraviglioso» riferisce il Dirigente scolastico, dott.ssa Mary Morrison, «tutti uniti in un unico pensiero che parla di Pace. E’ importante sensibilizzare gli alunni su questi temi così delicati per aiutarli a sviluppare il pensiero critico, che li aiuterà a diventare cittadini attivi e consapevoli. Loro sono il nostro futuro! Gli alunni, oggi, hanno avuto una grande opportunità: quella di parlare di Pace in merito ad un evento bellico attuale, che riempirà le pagine dei libri di storia e che, con molta probabilità, studieranno i loro figli o i loro nipoti».