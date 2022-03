Sono due i punti di raccolta, le sedi della Protezione Civile e della Proloco

Il Comune di Solofra, tramite avviso, comunica che:

Di fronte a situazioni di grande emergenza umanitaria, come quella che sta generando la guerra in Ucraina, il grande cuore dei Solofrani non rimane indifferente.

Il Comune di Solofra insieme con la Protezione Civile Os.Rita Gagliardi, la Proloco Solofra e tutti gli enti, la associazioni e cittadini che vorranno unirsi alla causa, sono al lavoro per organizzare una raccolta di beni di prima necessità, un aiuto concreto alla popolazione ucraina.