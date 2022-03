Impartite altresì prescrizioni con ammende per circa 13mila euro

Violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro: questo è emerso all’esito di un controllo effettuato dai Carabinieri presso un cantiere edile di Montemiletto.

Prosegue l’azione dei Carabinieri del Comando Provinciale di Avellino, quotidianamente impegnati in controlli tesi a garantire sicurezza e rispetto della legalità anche sui luoghi di lavoro, ancora troppo spesso scenari di incidenti che il più delle volte risultano conseguenza dell’inosservanza di normative e procedure di sicurezza.

Nello specifico, a seguito dell’accertamento eseguito dai Carabinieri della locale Stazione, che hanno operato unitamente ai colleghi del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Avellino, sono state riscontrate delle irregolarità sotto il profilo della sicurezza dei lavoratori.

Il titolare dell’impresa e il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, sono stati pertanto denunciati in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino. Impartite altresì prescrizioni con ammende per circa 13mila euro.