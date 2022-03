La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati

L’Istituto è sottoposto a un obbligo normativo che impone di verificare periodicamente la permanenza delle condizioni patologiche contenute nel verbale sanitario di accertamento dell’invalidità civile, nel presupposto di un’evoluzione nel tempo del quadro sanitario.

La mancata presentazione alla visita di revisione comporta la sospensione della prestazione e dei benefici correlati e, successivamente, la revoca.

Con il messaggio 25 febbraio 2022, n. 926 l’INPS comunica le nuove modalità operative di revisione delle prestazioni assistenziali collegate all’invalidità civile. Il nuovo iter ha l’obiettivo di rendere il procedimento più celere e meno gravoso per gli interessati.

Gli interessati potranno allegare la propria documentazione sanitaria tramite il servizio online Allegazione documentazione Sanitaria Invalidità Civile per una valutazione sugli atti, seguendo le indicazioni del videotutorial o del tutorial (pdf 3MB), consultabile anche dalla pagina “Accertamento sanitario”. Se la documentazione non è ritenuta sufficiente, l’Istituto fisserà un appuntamento per una visita diretta.

Nel caso non sia possibile essere presenti alla visita, dovrà essere prodotta una documentata richiesta di giustificazione per motivi amministrativi o sanitari.

Fonte: Inps.it