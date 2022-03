Il seminario è supportato dal centro di ricerca irpino Biogem

Le ricerche sugli oncogeni di Serena Nick Zainal, dell’Università di Cambridge, animeranno il prossimo seminario di biologia computazionale dell’Università di Napoli ‘Federico II’, supportato da Biogem, che si svolgerà il prossimo venerdì 4 marzo, in diretta streaming. Nella sua relazione la studiosa del prestigioso ateneo britannico evidenzierà che ‘’le firme (signature) mutazionali sono le impronte dei danni del DNA e dei suoi processi di riparazione, attivati nella fase iniziale di un tumore’’.

‘’In questa conferenza – anticipa Serena Nick Zainal – analizzerò i meccanismi alla base dei processi mutazionali nelle cellule somatiche umane e descriverò i risultati che abbiamo ottenuto attraverso la combinazione di analisi computazionali ed esperimenti su sistemi cellulari’’.

‘’Mostreremo – ha aggiunto infine Serena Nick Zainal – come sono stati sviluppati algoritmi clinici basati sulle firme mutazionali, descrivendo il percorso intrapreso per convertire i dati genomici in strumenti di cura, ed evidenziando alcuni ostacoli da superare in questo tipo di ricerca traslazionale’’.