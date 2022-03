L'obiettivo è promuovere l'innovazione ad elevatissimo contenuto tecnologico in Europa

La Commissione ha annunciato oggi i risultati del primo invito nell’ambito del nuovo programma pilota Women TechEU a sostegno delle start-up a elevatissimo contenuto tecnologico guidate da donne. L’invito è finanziato nell’ambito del programma di lavoro sugli ecosistemi europei dell’innovazione di Orizzonte Europa, il programma di ricerca e innovazione dell’UE.

Mariya Gabriel, Commissaria per l’Innovazione, la ricerca, la cultura, l’istruzione e i giovani, ha dichiarato: “Sono particolarmente orgogliosa del successo di questo primo invito Women TechEU. Il gran numero di domande di alto livello conferma la necessità per le donne che operano nel settore delle tecnologie estremamente avanzate di ottenere sostegno per le loro imprese nella fase iniziale, che è la più rischiosa. Offriremo sostegno a queste 50 imprese guidate da donne con opportunità di finanziamento, tutoraggio e creazione di reti e amplieremo questo programma nel 2022.”

Women TechEU è una nuova iniziativa dell’Unione europea che finanzia sovvenzioni del valore di 75 000 € ciascuna per sostenere le fasi iniziali del processo di innovazione e la crescita dell’impresa. Offre inoltre tutoraggio e coaching nell’ambito del programma “Women Leadership” del Consiglio europeo per l’innovazione (CEI) e opportunità per la creazione di reti a livello dell’UE.

A seguito della valutazione da parte di esperti indipendenti, la Commissione sosterrà un primo gruppo di 50 imprese guidate da donne di 15 paesi diversi: oltre 40 di queste hanno sede negli Stati membri dell’UE, di cui un quinto in paesi interessati dall’ampliamento di Orizzonte Europa, mentre un 20 % circa in paesi associati a Orizzonte Europa.

Le imprese di cui si propone il finanziamento hanno sviluppato innovazioni all’avanguardia e dirompenti in una serie di settori – dalla diagnosi precoce e le cure oncologiche, alla riduzione dell’impatto negativo delle emissioni di metano – e affrontano obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS), come la lotta ai cambiamenti climatici, la riduzione degli sprechi alimentari, l’ampliamento dell’accesso all’istruzione e l’emancipazione femminile.

I progetti inizieranno nella primavera del 2022 e dovrebbero avere una durata compresa tra 6 e 12 mesi. Le donne coinvolte saranno iscritte al programma “Women Leadership” del Consiglio europeo per l’innovazione per attività di coaching e tutoraggio su misura.

A seguito della risposta molto incoraggiante a questo primo progetto pilota, la Commissione rinnoverà il programma Women TechEU nel 2022. Il bilancio per il prossimo invito sarà aumentato a 10 milioni di € e finanzierà circa 130 imprese (contro le 50 di quest’anno). L’invito sarà pubblicato nel 2022.

Contesto:

Le tecnologie estremamente avanzate rappresentano oltre un quarto dell’ecosistema europeo delle start-up e il valore complessivo di queste imprese europee si aggira intorno ai 700 miliardi di € – e continua a crescere. Tuttavia le donne continuano a essere ampiamente sottorappresentate quando si tratta di tecnologie estremamente avanzate.

Le start-up a contenuto tecnologico estremamente avanzato, basate sull’innovazione nell’ingegneria e sui progressi scientifici, tendono ad avere cicli di ricerca e sviluppo più lunghi e spesso la loro costruzione richiede più tempo e capitale rispetto ad altre start-up. La maggior parte rischierebbe di fallire nei primi anni se non riceve tempestivamente sostegno e investimenti adeguati. Le donne che operano nel settore delle tecnologie avanzate si trovano spesso ad affrontare l’ulteriore ostacolo rappresentato dai pregiudizi e dagli stereotipi di genere, particolarmente diffusi nel settore.

Per ogni donna che non ha l’opportunità di avviare e guidare un’impresa tecnologica, l’Europa perde non solo talento e diversità, ma anche opportunità di crescita economica.

Il nuovo programma Women TechEU affronta il divario di genere in materia di innovazione sostenendo le start-up a elevatissimo contenuto avanzate guidate da donne nella fase iniziale e più rischiosa delle imprese: con questo sistema l’UE cerca di contribuire ad aumentarne il numero e a creare un ecosistema europeo a elevatissimo contenuto tecnologico più equo e prospero.

Women TechEU fa parte di una serie di misure dell’UE volte a promuovere le donne protagoniste dell’innovazione. Tra le iniziative chiave figurano il premio dell’UE per le donne innovatrici, obiettivi ambiziosi per le imprese guidate da donne nell’ambito dell’acceleratore del Consiglio europeo per l’innovazione, un equilibrio di genere all’interno del comitato CEI, l’integrazione della dimensione di genere nelle pertinenti sfide del CEI e un indice pilota dell’innovazione in materia di genere e diversità per monitorare i progressi.

Nel 2021 il premio dell’UE per le donne innovatrici ha ricevuto un numero record di 264 candidature, il che indica il numero in rapida crescita di start-up guidate da donne in Europa. Il premio celebra le donne alla base delle innovazioni pionieristiche dell’Europa e cerca di ispirare le donne e le ragazze di tutto il mondo.

