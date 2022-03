ASL NA 3 SUD – Bando per vari ruoli

La domanda di partecipazione va prodotta esclusivamente in forma telematica

L’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 SUD, tramite avviso sul B.U.R.C. numero 24 del 01/03/2022 della Regione Campania, rende noto che:

Sono indetti avvisi pubblici, per titoli e colloqui, per il conferimento di incarichi di durata quinquennale, per ruoli di:

n°1 Direttore di struttura complessa della UOC Oncologia di Nola;

n°1 Direttore di struttura complessa della UOC di Ortopedia e Traumatologia del P.O. di Sorrento-Vico;

n°1 Direttore di struttura complessa della UOC di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Castellammare di Stabia;

n°1 Direttore di struttura complessa della UOC di Neurologia del Presidio Ospedaliero di Nola;

n°1 Direttore di struttura complessa della UOC di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Boscotrecase;

n°1 Direttore di struttura complessa della UOC di Radiodiagnostica del Presidio Ospedaliero di Castellammare di Stabia con stab. di Gragnano.

Le domande di partecipazione, dovranno essere redatta in carta semplice con ordine – chiarezza e precisione, con sistema di videoscrittura o macchina seguendo gli schemi allegati ai vari bandi, e dovranno riportare tutte le dichiarazioni ed essere sottoscritta dal candidato, pena l’esclusione.

Tali domande vanno inviate esclusivamente a mezzo del servizio pubblico postale – Raccomandata AR – al seguente indirizzo: Al Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud – Via Marconi n. 66 ex Presidio Bottazzi – 80059 Torre del Greco.

Per i bandi completi clicca qui