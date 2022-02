La formazione con la maestra Tiziana Petrone si svolgerà dal 3 al 6 febbraio 2022

Appuntamento con la danza contemporanea, per riscoprire il fascino del linguaggio del corpo come proiezione dell’essere. Giovedì 3 marzo, partirà, al “Teatro 99 Posti” di Mercogliano, guidato dal Co.Ci.S., il workshop di Tiziana Petrone, “ Area Riservata. Le tue azioni parlano così forte che non riesco a sentire cosa dici”. La formazione terminerà domenica 6 marzo, ed è diretta non soltanto a chi già conosce il genere contemporaneo, ma anche ai principianti.

«Il laboratorio- commenta Tiziana Petrone- tende ad approfondire le dinamiche relazionali condivise, attraverso la percezione delle emozioni primarie, che i corsisti traducono in movimento. La coreografia che scaturisce da questo approccio, si trasformerà in azione performativa, che sarà proposta al pubblico con l’evento finale, a cui parteciperanno tutti gli iscritti al workshop»-. La performance precederà lo spettacolo di “Bordeline Danza”, previsto, sempre al “99 Posti”, il 6, alle 18.30, ed inserito nel cartellone di eventi 2021-2022. Il titolo, suggestivo, introduce alla ricerca. “Collective Trip 7.0”, infatti, è il concept, con la coreografia e la regia di Claudio Malangone e Nicoletta Cabassi. Gli interpreti Luigi Aruta, Adriana Cristiano, Antonio Formisano, Giada Ruoppo. Lo spettacolo è eseguito sulle note della VII Sinfonia di Beethoven, nella trascrizione di Franz Liszt, con al pianoforte Lucio Grimaldi. Claudio Malangone, psichiatra, è tra le etoile della danza contemporanea, con riconoscimenti ottenuti in tutto il mondo. La sua capacità espressiva attrae lo spettatore, in uno straordinario dialogo tra danza contemporanea e musica classica. Un itinerario emozionale, tra linguaggio del corpo e forza evocativa della musica.