La Regione Campania, tramite B.U.R.C., rende noto che:

Viene approvato il “Piano di messa in sicurezza e riqualificazione dell’edilizia scolastica della Regione Campania”, con decreto n. 6/2022, per la formazione della programmazione regionale degli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole della Regione Campania da finanziare nell’ambito del PNRR – Missione 4 Istruzione e ricerca.

L’importo complessivo per coprire i vari progetti è pari a € 74.701.150,30, che vengono riportati nelle seguenti percentuali:

Avellino – 5,90% – 55.000€

Benevento – 4,20% – 38.769 €

Caserta – 16,30% – 152.453€

Napoli – 55,80% – 520.860€

Salerno – 17,90% – 167.012€

Per la provincia di Avellino, nello specifico, saranno interessati i seguenti istituti:

Adeguamento sismico “Istituto Comprensivo San Tommaso D’Aquino” plesso alla via Alcide De Gasperi – Grottaminarda; SOSTITUZIONE EDILIZIA CON RICOSTRUZIONE: delocalizzazione delle scuole del I° ciclo “Ioffredo e Valle” ICS DE SANCTIS – Cervinara; Ricostruzione edificio scolastico adibito a scuola dell’infanzia e primaria sito in Piazza della Repubblica – Melito Irpino; Messa in sicurezza e riqualificazione funzionale Edificio Scolastico Cillo Palermo in Via Paolino – Gesualdo; Adeguamento sismico edificio Scuola media ed istituto alberghiero – Demolizione Edificio Scuola Elementare e Media e ricostruzione Istituto comprensivo – Vallesaccarda; LAVORI DI DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE IN SITO DELL’EDIFICIO SCUOLA MEDIA DI 1° GRADO “F. SOLIMENE” – Serino; MESSA IN SICUREZZA ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEL PLESSO SCOLASTICO “FIORENTINO SULLO” - Castelvetere sul Calore; Interventi di adeguamento sismico dell’edificio scolastico scuola elementare “CALVARIO”- Ariano Irpino; LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ED EFFICENTAMENTO ENERGETICO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA “A. DI MEO” – Volturara Irpina; INTERVENTI DI ADEGUAMENTO SISMICO, IMPIANTISTICO ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO SCUOLA ELEMENTARE E SCUOLA MEDIA DI TEORA, VIA LARGO EUROPA – Teora; Lavori di adeguamento sismico, efficientamento energetico, lotta all’incendio e riqualificazione scuola madia statale Francesco tedesco di Andretta (AV) – Andretta; LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO IMPIANTISTICO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO COMUNALE ALDO MORO – Morra de Sanctis; INTERVENTO DI RISTRUTTURAZIONE E MESSA IN SICUREZZA SISMICA DELL’EDIFICIO DIPROPRIETA COMUNALE OSPITANTE LA SCUOLA PRIMARIA “MICHELE AUFIERO” – Sturno; Lavori di adeguamento sismico, impiantistico, di efficientamento energetico e funzionale “Scuola dell’Infanzia e Primaria di Via Fratta” – Solofra.

