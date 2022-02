Nuova edizione del Premio del Museo, promosso dalla Fondazione Vincenzo Agnesi. Il concorso ha lo scopo di favorire la conoscenza e la valorizzazione della pasta italiana nel mondo nonché di stimolare la ricerca su questo tipico cibo italiano e la diffusione della cultura gastronomica.

Nella nuova edizione, il Premio si presenta totalmente rinnovato (in occasione del trentennale della Fondazione) ed è destinato a sollecitare ulteriori forme di manifestazione artistica con l’introduzione di due nuove sezioni dedicate alla “Fotografia” ed alla “Produzione di videoclip”. Queste ultime sezioni si aggiungono alle tradizioni sezioni dedicate ad “Istruzione ed Educazione”, “Università” e “Giornalismo”.

Per la sezione Università è previsto un primo premio di 1000 euro e un secondo premio di 500; per le sezioni Videoclip e Fotografia sono previsti, per ciascuna, un primo premio di 1500 euro, un secondo premio di mille e un terzo premio di 500. Consulta il bando per partecipare.