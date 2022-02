L'appuntamento è per sabato 26 febbraio alle ore 18.30

L’ Archivio dei pittori irpini del Diciannovesimo secolo e il Comitato per la tutela dei pittori irpini dell’Ottocento organizzano la presentazione delle “ Cartoline postali del Comitato per la tutela dei pittori irpini dell’Ottocento”, ideate e progettate dal professor Stefano Orga.

L’evento culturale si terrà sabato 26 febbraio 2022 alle ore 18.30, presso il Circolo della Stampa di Avellino, sito in Corso Vittorio Emanuele civico 6.

Per partecipare all’evento sarà necessario esibire all’ingresso il GREEN PASS RAFFORZATO (o vaccinale).

Si tratta del primo avvenimento organizzato dal Comitato per la tutela dei pittori irpini dell’Ottocento per quest’anno.

Durante l’evento saranno presentate le cartoline postali stampate in soli 50 esemplari, che sono di grande bellezza e elevata qualità, queste raffigurano celebri e particolari opere dei pittori avellinesi Giovanni Battista (1858-1925) e Cesare Uva (1824-1886).

L’incontro culturale sarà moderato dal Dottor Francesco Iannaccone.

Interverranno con un saluto iniziale: il Professor Stefano Orga (critico d’arte, ideatore delle cartoline, e moderatore del Circolo culturale “F. Solimena”), il Dottor Luca Nacca (Gruppo Facebook degli Artisti Irpini) e la Professoressa Ilenia D’Oria (presidente del Acheoclub sezione di Avellino).

La relazione sarà affidata al Professor Angelo Cutolo (cultore di storia locale), che tratterà il tema: “ Le cartoline postali progettate da Stefano Orga”.

L’evento culturale sarà promosso dall’ Archivio dei pittori irpini del Diciannovesimo secolo e dal Comitato per la tutela dei pittori irpini dell’Ottocento, con la collaborazione dell’ Associazione culturale ACO e del Circolo culturale “Francesco Solimena”.

Per informazioni e contatti: crssa.bo@libero.it