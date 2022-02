40enne passa dai domiciliari al carcere

I Carabinieri della Stazione di Monteforte Irpino hanno tratto in arresto un 40enne, in esecuzione di un ordine di carcerazione per l’espiazione di pena detentiva in carcere in sostituzione di quella degli arresti domiciliari, emessa per i reati di detenzione illegale di armi e ricettazione.

Dopo le formalità di rito l’arrestato è stato tradotto alla Casa Circondariale di Avellino per l’espiazione della pena residua di 7 anni e 4 mesi di reclusione.