Al circolo della stampa di Avellino Dentice Pantaleone e Salvatore Mattozzi celebrano con una mostra l’anniversario

“Scriveva Pasquale Nonno, all’epoca direttore del giornale, nella prefazione del volume che celebrava il secolo di vita del quotidiano: “ … Il Mattino non è un giornale come tanti, ma è il giornale di una città, di una regione, di una parte dell’Italia che vive il sottosviluppo, lotta contro la criminalità più agguerrita d’Europa e rischia l’isolamento o almeno l’incomprensione della stessa società nazionale, percorsa peraltro da pericolose sfasature istituzionali.”

A trent’anni dal centenario, queste parole sono ancora drammaticamente attuali. Oggi più che mai bisogna contribuire alla diffusione della cultura dell’informazione, quella vera e non affidarsi alle miriadi di fake news diffuse attraverso il web.

Comunicazione e Società nell’Italia dei cambiamenti è il filo tematico dell’evento che nella cornice di un allestimento artistico creato dal Museum & Events Dentice Pantaleone, ricostruisce con il materiale raccolto in tanti anni di collezionismo, giornali, cimeli e oggetti la storia del quotidiano. Chicca della mostra, la prima copia originale del Mattino datata 16 Marzo 1982.

Salvatore Mattozzi, illustratore di prestigio nazionale, sue collaborazioni con Il Corriere della Sera, Sole 24 ore e per 25 anni illustratore de IL MATTINO propone in una rassegna alcune delle pagine più significative dei suoi disegni e frottage create per il giornale e dei video intervista che ne raccontano la storia.

Un forum con Gianni Colucci e altre personalità del mondo della cultura e del giornalismo celebrerà lo storico compleanno.

Un appuntamento da non perdere!

Inaugurazione 12 Marzo 2022 ore 17,30

Orari: Mattina dalle 10,00 alle 13,00 Pomeriggio dalle 17,00 alle 20,00 Domenica chiuso.”