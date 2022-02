Esposito: "Occasione per associare i valori dello sport con quelli della socialità e della sensibilità"

Si rende noto che sabato 26 febbraio, confidando nelle buone condizioni meteo, l’ASD-APS “BioPerformance by Tenuta Ippocrate” organizza, in collaborazione con le ASD e le APS “Avalon”, “Free Company”, “Pet Island”, “AMI-Accademia Motociclistica Italiana”, “Hobby Model RC” e “Arcobaleno” e con il patrocinio del Comitato Zonale dell’ASI, un pomeriggio all’insegna dello sport, della socialità e della inclusione aggregativa, presso il parco di Tenuta Ippocrate, in località Bosco Magliano a Montefredane (AV).

La manifestazione, aperta a tutti, dal titolo “Vieni in Tenuta…Sportiva!”, offrirà l’opportunità di provare alcune discipline come la ginnastica, il tiro con l’arco, il soft-air, la cinofilia, il modellismo, la pallamano, la pallavolo, il badminton ed altre attività motorie, ed è prodromica alla realizzazione, presso la stessa tenuta, di un vero e proprio villaggio sportivo.

«È una bellissima occasione» dichiara Giovanni Esposito, responsabile delle politiche sportive per diversamente abili del Comitato Zonale «che associa i valori dello sport con quelli della socialità e della sensibilità», mentre Lucio Cecere, vice presidente del Comitato, ringrazia le ASD e le APS che hanno inteso contribuire alla manifestazione: «Ancora una volta abbiamo dimostrato che il nostro Comitato è capace di fare comunità fra le affiliate, nella prospettiva comune di portare avanti la promozione sportiva a 360°»; in ultimo Ettore de Conciliis, presidente del Comitato Zonale, ringrazia il managment di Tenuta Ippocrate per la ospitalità: «Ancora una volta siamo ospiti della meravigliosa struttura di Montefredane, che da quest’anno associa la sua eccellenza in campo ricettivo alla promozione sportiva e sociale.»

In caso di pioggia la manifestazione non potrà essere svolta e pertanto rimandata.