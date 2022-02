Il progetto prevede la stampa di libri cartacei personalizzati

“INSIEME PER UN MONDO ACCESSIBILE è da sempre l’obiettivo de Il Papavero.

Nonostante le difficoltà di questi ultimi anni – restrizioni, aumenti (il prezzo della carta è aumentato del 70%) – che hanno reso tutto più difficile, Edizioni Il Papavero mantiene fede al suo credo: una cultura accessibile per tutti.

Ed è così che nasce la convenzione con due importanti associazione: l’Unione Italiana dei ciechi e degli ipovedenti sezione territoriale di Napoli e Albinet associazione nazionale volta ad aiutare a superare i piccoli e grandi ostacoli quotidiani che l’albinismo comporta.

Il Progetto prevede la stampa di libri cartacei personalizzati, cuciti su misura per dare la possibilità a chiunque di costruirsi quel bagaglio di immagini, colori, forme che si acquisisce in buona parte attraverso i libri.

È però difficile trovare in commercio libri per ipovedenti.

Essendoci diversi gradi di ipovisione, e variando da individuo a individuo, bisogna stampare i libri su richiesta il che richiede un dispendio di lavoro e competenze in corrispondenza di guadagni pari a zero. Di conseguenza il processo attraverso il quale il bambino con disabilità visiva si avvicina alla lettura si traduce abitualmente nell’insegnamento precoce del braille.

Progetto Luce nato nel 2013 dalla profonda attenzione e rispetto che il Papavero ha delle persone considerate non come massa indifferenziata ma come individui con singole peculiarità, dà la possibilità di richiedere gratuitamente una tavola ottotipica e scegliere il carattere più adatto alla propria vista. Basterà ordinare il libro scelto specificando il codice indicato nella tavola e, senza maggiorazioni sul prezzo di copertina, si riceverà il libro stampato su misura.

Oggi, grazie alla collaborazione con queste preziose associazioni e alle sollecitazioni dell’ avv. Gianluca Fava, curatore della collana Diritto & Diritti, la casa editrice si sta organizzando per poter mettere a disposizione anche gli audiolibri per i non vedenti.