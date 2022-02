Le imprese sono tenute a rispettare i diritti umani e l'ambiente nelle catene del valore mondiali

La Commissione europea ha adottato oggi una proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità che mira a promuovere un comportamento sostenibile e responsabile da parte delle imprese lungo tutte le catene del valore mondiali. Le imprese, che svolgono un ruolo fondamentale nella costruzione di economie e società sostenibili, dovranno individuare e, se necessario, evitare, far cessare o attenuare gli effetti negativi delle loro attività sui diritti umani, come il lavoro minorile e lo sfruttamento dei lavoratori, e sull’ambiente, ad esempio l’inquinamento e la perdita di biodiversità. Queste nuove norme offriranno alle imprese certezza giuridica e parità di condizioni e garantiranno maggiore trasparenza a consumatori e investitori. Le nuove norme unionali permetteranno di compiere passi avanti nella transizione verde e tuteleranno i diritti umani in Europa e nel resto del mondo.

Alcuni Stati membri hanno già introdotto norme nazionali in materia di dovere di diligenza e alcune imprese hanno adottato misure di propria iniziativa. Serve però un miglioramento di portata più ampia, difficile da realizzare con un’azione volontaria. Questa proposta stabilisce un dovere di diligenza in materia di sostenibilità per le imprese che avranno l’obbligo di affrontare l’impatto negativo sui diritti umani e sull’ambiente.

Le nuove norme sul dovere di diligenza si applicheranno alle imprese e ai settori seguenti:

imprese dell’UE: imprese di paesi terzi attive nell’UE con una soglia del fatturato generato nell’UE in linea con i gruppi 1 e 2. gruppo 1: tutte le società a responsabilità limitata dell’UE di dimensioni e potere economico importanti (con oltre 500 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale che supera i 150 milioni di EUR); gruppo 2: altre società a responsabilità limitata che operano in determinati settori a impatto elevato, non raggiungono entrambe le soglie del gruppo 1, ma hanno più di 250 dipendenti e un fatturato netto a livello mondiale pari o superiore a 40 milioni di EUR. Per queste società, le norme inizieranno ad applicarsi due anni dopo rispetto al gruppo 1;



Le piccole e medie imprese (PMI) non rientrano direttamente nel campo di applicazione della proposta.

La proposta si applica alle operazioni delle società stesse, alle loro controllate e alle loro catene del valore (rapporti commerciali diretti e indiretti consolidati). Al fine di rispettare l’obbligo di dovuta diligenza, le imprese devono:

integrare il dovere di diligenza nelle politiche aziendali;

individuare gli effetti negativi reali o potenziali sui diritti umani e sull’ambiente;

prevenire o attenuare gli effetti potenziali;

porre fine o ridurre al minimo gli effetti reali;

istituire e mantenere una procedura di denuncia;

monitorare l’efficacia delle politiche e delle misure di dovuta diligenza;

e dar conto pubblicamente del dovere di diligenza.

Più concretamente, ciò significa tutelare i diritti umani previsti dalle convenzioni internazionali in modo più efficace. Ad esempio i lavoratori devono avere accesso a condizioni di lavoro sicure e sane. Analogamente, questa proposta contribuirà a evitare effetti negativi sull’ambiente in contrasto con le principali convenzioni ambientali. Le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della proposta dovranno adottare misure adeguate (“obbligatorietà dei mezzi”), tenendo conto della gravità e della probabilità dei diversi effetti, delle misure a disposizione in circostanze specifiche e della necessità di definire le priorità.

Le autorità amministrative nazionali designate dagli Stati membri saranno responsabili del controllo di queste nuove norme e potranno imporre sanzioni in caso di inosservanza, mentre le vittime avranno la possibilità di intentare azioni legali per il risarcimento dei danni che avrebbero potuto essere evitati con adeguate misure di dovuta diligenza.

Inoltre le imprese del gruppo 1 devono disporre di un piano per garantire che la loro strategia commerciale sia compatibile con la limitazione del riscaldamento globale a 1,5 °C, in linea con l’accordo di Parigi.

Per garantire che il dovere di diligenza diventi parte del funzionamento complessivo delle imprese, è necessario coinvolgere gli amministratori. Per questo motivo la proposta introduce anche l’obbligo per questi ultimi di istituire e controllare l’attuazione della dovuta diligenza e di integrarla nella strategia aziendale. Inoltre, nell’adempimento del loro obbligo di agire nel migliore interesse dell’impresa, gli amministratori devono tenere conto dei diritti umani, dei cambiamenti climatici e delle conseguenze ambientali delle loro decisioni. Se gli amministratori godono di una remunerazione variabile, saranno incentivati a contribuire alla lotta ai cambiamenti climatici legando la loro remunerazione alla realizzazione del piano aziendale.

La proposta comprende anche misure di accompagnamento a sostegno di tutte le imprese, PMI incluse, che potrebbero essere indirettamente interessate. Tra queste vi sono lo sviluppo, individuale o congiunto, di siti web, piattaforme o portali dedicati e il potenziale sostegno finanziario alle PMI. Per offrire sostegno alle imprese, la Commissione può adottare orientamenti, anche relativi alle clausole contrattuali tipo. La Commissione può inoltre integrare il sostegno fornito dagli Stati membri con nuove misure che possono comprendere l’assistenza alle imprese in paesi terzi.

L’obiettivo della proposta è garantire che l’Unione, tanto il suo settore pubblico che quello privato, agisca sulla scena internazionale nel pieno rispetto dei suoi impegni in materia di protezione dei diritti umani e promozione dello sviluppo sostenibile, nonché nel rispetto delle norme commerciali internazionali.

Nell’ambito del pacchetto “Economia giusta e sostenibile”, la Commissione presenta oggi anche una comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo in cui definisce le politiche interne ed esterne che l’UE mette in campo per realizzare l’obiettivo di un lavoro dignitoso in tutto il mondo, ponendolo al centro di una ripresa inclusiva, sostenibile e resiliente dalla pandemia.

Dichiarazioni di alcuni membri del Collegio

Věra Jourová, Vicepresidente per i Valori e la trasparenza, ha dichiarato: “Questa proposta mira a conseguire due obiettivi. In primo luogo, rispondere alle preoccupazioni dei consumatori che non vogliono acquistare prodotti fabbricati sfruttando il lavoro forzato o che provocano la distruzione dell’ambiente, per fare due esempi. Secondariamente, sostenere le imprese offrendo certezza giuridica circa i loro obblighi nel mercato unico. Questa normativa proietterà i valori europei sulle catene del valore e lo farà in modo equo e proporzionato.”

Didier Reynders, Commissario per la Giustizia, ha dichiarato: “Questa proposta rappresenta una vera e propria svolta nel modo in cui le imprese gestiscono le attività commerciali lungo tutta la catena di approvvigionamento mondiale. Con queste norme vogliamo difendere i diritti umani e guidare la transizione verde: non possiamo più chiudere gli occhi su ciò che accade a valle delle nostre catene del valore; abbiamo bisogno di cambiare il nostro modello economico. Il sostegno del mercato all’iniziativa è andato crescendo, con i consumatori che chiedono prodotti più sostenibili. Sono fiducioso che molti imprenditori sosterranno questa causa.”

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “Sebbene alcune imprese europee siano già leader nelle pratiche sostenibili, molte incontrano ancora difficoltà a comprendere e migliorare la propria impronta ambientale e i propri risultati in materia di diritti umani. La complessità delle catene del valore mondiali rende particolarmente difficile per le imprese ottenere informazioni affidabili sulle operazioni dei loro fornitori e la frammentazione delle norme nazionali rallenta ulteriormente i progressi nell’adozione delle buone pratiche. La nostra proposta garantirà che i grandi operatori del mercato assumano un ruolo guida nell’attenuare i rischi lungo le loro catene del valore, aiutando nel contempo le piccole imprese ad adattarsi ai cambiamenti.”

Prossime tappe

La proposta sarà presentata al Parlamento europeo e al Consiglio per sottoporla al loro vaglio. Una volta adottata, gli Stati membri avranno due anni di tempo per recepire la direttiva nel diritto nazionale e comunicare i testi pertinenti alla Commissione.

Contesto

Le imprese europee sono leader mondiali in termini di risultati di sostenibilità, che è uno dei valori cardine dell’UE, e si impegnano a rispettare i diritti umani e a ridurre il proprio impatto sul pianeta. Ciononostante l’integrazione della sostenibilità, e in particolare del dovere di diligenza in materia di diritti umani e ambiente, nei processi di governo societario procede a rilento.

Per affrontare tali sfide, nel marzo 2021 il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare una proposta legislativa sul dovere di diligenza nella catena del valore. Analogamente, nelle sue conclusioni del 3 dicembre 2020, il Consiglio ha esortato la Commissione a presentare una proposta relativa a un quadro giuridico dell’UE in materia di governo societario sostenibile, che comprenda obblighi intersettoriali in materia di dovere di diligenza delle imprese lungo le catene di approvvigionamento mondiali.

La proposta della Commissione risponde a tali inviti, tenendo debitamente conto dei contributi raccolti nel corso della consultazione pubblica aperta sull’iniziativa per un governo societario sostenibile avviata dalla Commissione il 26 ottobre 2020. Nel preparare la proposta, la Commissione ha inoltre preso in considerazione l’ampia base di dati raccolti attraverso due studi commissionati sugli obblighi degli amministratori e sul governo societario sostenibile (luglio 2020) e sugli obblighi di dovuta diligenza nella catena di approvvigionamento (febbraio 2020).