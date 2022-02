Interessati i Comuni di Montefalcone di Val Fortore, Molinara e Foiano di Val Fortore

Tramite il B.U.R.C. numero 18 del 21/02/2022 della Regione Campania, si rende noto che:

Visto l’avviso pubblico emanato dal MiC per il finanziamento dei Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati da Comuni in forma singola o aggregata (fino ad un massimo di 3 Comuni) con popolazione residente complessiva fino a 5.000 abitanti. La cui finalità del suddetto avviso è quella di sostenere i comuni in cui è presente un borgo storico, caratterizzati da una significativa marginalità economica e sociale che, precipuamente attiene a comuni di piccola e piccolissima dimensione, anche o al di sotto della soglia dei 5000 abitanti, destinando almeno una quota del 10% delle risorse ai Progetti locali di rigenerazione culturale e sociale presentati in forma aggregata.

I Sindaci dei Comuni di Montefalcone di Val Fortore, Molinara e Foiano di Val Fortore, hanno avviato una concreta interlocuzione politica e, pertanto, si dichiarano disposti a stipulare un’intesa per la realizzazione di un Programma di Sviluppo Sostenibile ed interventi per il raggiungimento degli obiettivi previsti di rigenerazione culturale e sociale dei rispettivi borghi storici.

Esaminati i presupposti si è ritenuto di procedere alla stipulazione di un Accordo di programma finalizzato alla definizione e attuazione di interventi di Rigenerazione Urbana e Sviluppo Sostenibile, che consenta di disciplinare le modalità di presentazione della richiesta di concessione dei contributi alla redazione del connesso programma territoriale integrato, comprensivo della relazione descrittiva e di uno o più studi di fattibilità relativi alle opere pubbliche o di interesse pubblico contenute nel Programma di cui si chiede un contributo per la redazione.

Lo schema di Accordo di programma tra i Comuni di Foiano di Val Fortore, Montefalcone di Val Fortore e Molinara, finalizzato alla realizzazione di progettazioni, immediatamente cantierabili, e la relativa richiesta di finanziamento al fine di rigenerare culturalmente e socialmente i rispettivi borghi storici, si compone di n. 6 articoli. Quest’ultimi, insieme al testo integrale dell’accordo, sono leggibili per intero cliccando qui.