La nota del Primo Cittadino

Riceviamo e pubblichiamo la nota del Sindaco di Aiello del Sabato Sebastiano Gaeta

Aiello del Sabato – “Quando la preside Elena Casalino ci ha comunicato la splendida notizia di un notevole incremento delle iscrizioni nel nostro Istituto Comprensivo, ne siamo letteralmente rimasti entusiasti”.

“In particolare, assistiamo ad un aumento di più di 50 unità rispetto alle iscrizioni dell’anno scolastico precedente nella scuola dell’infanzia. Insieme all’amministrazione comunale abbiamo subito pensato ad una soluzione adatta ad accogliere nei servizi scolastici pubblici della nostra comunità questi nuovi piccoli alunni, a cui va il ringraziamento per aver scelto sia lo staff docente ed il personale scolastico eccellente e anche gli ottimi servizi di cui andiamo fieri e che noi come Amministrazione Comunale mettiamo a disposizione”.

“Non può che essere una bella notizia questa, mentre in altre realtà si assiste ad uno spopolamento e al decremento delle nascite e anche delle iscrizioni scolastiche.

C’era bisogno tuttavia di una soluzione alternativa per non perdere questa opportunità di crescita sociale che si era presentata. Vi comunichiamo che abbiamo già trovato una valida soluzione che domani sarà oggetto di delibera in Giunta Comunale”.

“La nostra attenzione e dedizione per le famiglie e gli alunni di ogni grado è sempre viva e la nostra volontà è rispondere con serietà e puntualità alle nuove esigenze e alle richieste ci vengono proposte. La scuola per noi tutti è fondamentale e i servizi pubblici devono rispondere prontamente quindi alle nuove prospettive sociali. Inoltre, avere nuovi iscritti significa certo rivitalizzare anche un indotto sociale, culturale ed economico di rilievo per tutta la comunità. Per maggiori dettagli, vi aggiorneremo prestissimo, restate connessi!”