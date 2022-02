"Non è giusto che una brava studentessa o un bravo studente si giochino il 50% del voto sul proprio percorso in base a un solo esame finale"

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato stampa dell’Istituto Veronesi:

““Io credo che l’esame di maturità dovrebbe valutare l’interezza del percorso superiore degli studenti. Non è giusto che una brava studentessa o un bravo studente si giochino il 50% del voto sul proprio percorso in base a un solo esame finale. Lo trovo svilente verso i cinque anni precedenti di studio. Non dimentichiamo poi che il voto dell’esame di maturità spesso conta tra i requisiti di accesso per alcune università. Spero ci sia la possibilità di discuterne col Ministro Bianchi”.

Lo dichiara Laura Scalfi, Direttore Generale dell’Istituto G. Veronesi e di Liceo Steam International, intervenuta oggi a Pomeriggio con Noi su Cusano Italia Tv.”