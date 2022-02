Giovani: La Carta Giovani Nazionale verso l’emanazione

Una carta per i giovani tra i 18 e i 35 anni che consente di accedere ad agevolazioni

Il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, tramite nota Facebook, rende noto che:

Ci siamo quasi, sta per arrivare la Carta Giovani Nazionale!

La carta digitale per i giovani tra i 18 e i 35 anni, residenti in Italia che consente di accedere a beni e servizi usufruendo di agevolazioni e opportunità dedicate.

È innovativa, creativa e digitale: uno strumento concreto pensato solo per voi!

Casa, formazione, cultura, sostenibilità, lavoro, opportunità, viaggi: Carta Giovani Nazionale sarà questo e tanto altro.

Tanti sogni, una sola carta!

Carta Giovani Nazionale è un’iniziativa del Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale – Presidenza del Consiglio dei Ministri ed ed è membro ufficiale di EYCA (European Association Youth Card).