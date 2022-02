Domani i partecipanti dovrebbero adottare una dichiarazione congiunta su una visione comune per il 2030

Nei prossimi due giorni la Presidente della Commissione, Ursula von der Leyen, e l’Alto rappresentante dell’Unione per gli Affari esteri e la politica di sicurezza e Vicepresidente della Commissione europea, Josep Borrell, parteciperanno al 6º vertice Unione europea-Unione africana (UE-UA), che riunisce i leader delle due unioni, i rispettivi Stati membri e un numero limitato di osservatori. Il Presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, copresiederà i lavori insieme al Presidente della Repubblica del Senegal, Macky Sall, attuale presidente dell’Unione africana. I vertici UE-UA si svolgono tradizionalmente ogni tre anni, alternatamente in Africa ed Europa.

Il vertice, previsto per il 2020 ma rinviato a causa della pandemia di COVID-19, offrirà un’opportunità unica per gettare le basi di un partenariato UA-UE rinnovato e approfondito, al massimo livello di coinvolgimento politico e basato sulla fiducia e su una chiara comprensione degli interessi reciproci. L’obiettivo è un pacchetto di investimenti Global Gateway Africa-Europa, al fine di aumentare gli investimenti nelle infrastrutture, nell’assistenza sanitaria e nell’istruzione, tenendo conto delle sfide globali, quali i cambiamenti climatici e l’attuale crisi sanitaria. I colloqui riguarderanno anche strumenti e soluzioni per promuovere la stabilità e la sicurezza attraverso una rinnovata architettura di pace e sicurezza.

I leader discuteranno di un’ampia gamma di temi, quali il finanziamento per una crescita sostenibile e inclusiva; cambiamenti climatici e transizione energetica, digitale e trasporti, connettività e infrastrutture; pace, sicurezza e governance; sostegno al settore privato e integrazione economica; istruzione, cultura e formazione professionale, migrazione e mobilità; agricoltura e sviluppo sostenibile; rafforzamento dei sistemi sanitari e promozione della produzione locale di vaccini. Domani i partecipanti dovrebbero adottare una dichiarazione congiunta su una visione comune per il 2030.

La Presidente von der Leyen interverrà alla cerimonia di apertura, alla quale parteciperà anche la Commissaria Urpilainen, oggi alle 14.45 circa, e parteciperà alla conferenza stampa dopo il vertice di venerdì alle 14.00 circa, che si terrà in diretta sull’EbS. Il discorso di apertura della Presidente von der Leyen sarà disponibile online questo pomeriggio. La Presidente parteciperà inoltre alla tavola rotonda del vertice su cambiamenti climatici e transizione energetica, digitale e infrastrutture.