La donna non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini

I Vigili del Fuoco di Avellino, intorno alle ore 18:30 di oggi, 15 febbraio, sono intervenuti a Montoro in via Montagnella, per un soccorso ad un’anziana donna, la quale, sola in casa, non rispondeva ai ripetuti richiami dei parenti e vicini.

Una volta entrati, purtroppo la donna è stata rinvenuta priva di vita.