Gli alunni hanno omaggiato il murale dedicato alla Senatrice

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fidapa Ariano.

“Il 27 Gennaio, gli alunni delle classi A e B della scuola primaria, plesso Calvario Ist. Don Milani di Ariano hanno omaggiato il murale dedicato alla Senatrice Liliana Segre realizzato lo scorso 8 Marzo da FIDAPA, l’Associazione che ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari. Gli alunni, con lettere colorate hanno composto la scritta “Ciao Liliana, ti aspettiamo ad Ariano”. L’Istituto ha fatto pervenire alla FIDAPA, le foto dei disegni realizzati dai bambini invitandoci a rispondere in videochiamata ad alcune domande che i bambini rivolgeranno alla nostra Associazione. In qualità di Presidente della FIDAPA ho accettato l’invito dell’Istituto e oggi, 15 Febbraio, nel corso del collegamento, l’Associazione ha fatto loro una piacevole sorpresa. Di che si tratta: nei giorni scorsi, l’insegnante M.C. Grasso ha fatto pervenire lo stesso materiale, foto e disegni degli alunni, alla Senatrice la quale, tramite l’Associazione ETNHS -European Teacers Network Holocaust- ha cortesemente risposto: «Sono piacevolmente colpita dall’interesse di questi piccoli studenti. Continuate nella vostra opera di conoscenza per formare cittadini liberi da pregiudizi».

Gli alunni, le Insegnanti e noi socie FIDAPA siamo veramente grati alla Senatrice per l’interesse che ci ha dimostrato e rinnoviamo di cuore l’invito, compatibilmente con i suoi impegni, ad un incontro qui ad Ariano. Un arrivederci a tutti al prossimo evento dalla Presidente FIDAPA, Sara Sebastiano“.