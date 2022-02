Le domande per l'assegnazione dei contributi vanno presentate alla Fondazione Pol.i.s.

La Fondazione Pol.i.s. della Regione Campania, tramite B.UR.C., rende noto che:

Si disciplina la presentazione delle domande per l’assegnazione dei contributi previsti dalla Legge Regionale 22 dicembre 2018, n. 54 dal titolo: “Istituzione del Fondo regionale per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo a favore delle vittime innocenti di camorra, dei reati intenzionali violenti e dei loro familiari”, riservato agli alunni della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado, agli studenti delle università e a coloro che frequentano corsi di formazione.

Per l’anno scolastico 2021/2022 gli importi massimi erogabili dei contributi, distinti per categorie di studio, entro i limiti delle risorse previste, sono i seguenti:

1000 euro per gli alunni della scuola dell’infanzia e primaria;

1500 euro per gli alunni della scuola secondaria di primo grado;

2000 euro per gli alunni della scuola secondaria di secondo grado;

2500 euro per gli studenti delle università;

1500 euro per gli iscritti a corsi di formazione professionale.

Possono usufruire dei contributi per il sostegno socio-educativo, scolastico e formativo di cui all’articolo 2 del presente avviso coloro i quali siano in possesso dei requisiti di accesso di cui all’articolo 3 della legge regionale n. 54/2018 e siano iscritti alla scuola dell’infanzia e scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, alla scuola secondaria di secondo grado, all’Università e ai corsi di formazione professionale, che: a) abbiano conseguito, all’esito dell’anno scolastico 2020/2021, la promozione alla classe superiore o l’ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato; b) se studenti universitari, abbiano superato almeno un esame nell’anno accademico 2020/2021; c) se iscritti a corsi post universitari e di formazione professionale, attestino la frequenza. d) Il requisito di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non è richiesto per i soggetti con disabilità di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104. e) I requisiti di cui al presente avviso devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda.

Le domande per l’assegnazione dei contributi per il sostegno socio-educativo, redatte in carta semplice secondo il modello allegato all’avviso, devono essere presentate alla Fondazione Pol.i.s. esclusivamente: – mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata a Fondazione Pol.i.s., Palazzo Santa Lucia, Via Santa Lucia, 81-80132, Napoli; – attraverso l’uso di posta elettronica certificata – esclusivamente da indirizzo registrato a nome del soggetto richiedente o dall’esercente la potestà genitoriale – all’indirizzo pec: fondazione.polis@pec.regione.campania.it con le modalità di cui all’art. 65, comma 1, lettera c-bis), del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Per l’avviso completo, clicca qui