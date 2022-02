Riceviamo e pubblichiamo la dichiarazione del Sottosegretario all’Interno Carlo Sibilia:

«Il no ai ristori per le famiglie dei sanitari deceduti per Covid è uno schiaffo alla loro memoria. Nel prossimo decreto utile bisognerà dunque porre rimedio e dare una risposta alle famiglie di questi professionisti. Il M5S è per tale riconoscimento e sono certo che lo saranno anche le altre forze politiche».