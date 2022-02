Presso il Comando dei Vigili del Fuoco

Avellino – Stamattina, presso il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino, si è svolta una cerimonia di saluto al labrador Sasha la quale per circa undici è stata il cane pompiere del nucleo cinofilo di Avellino insieme al suo conduttore Capo Squadra Guglielmo Landi.

Sasha ha partecipato ai maggiori eventi accaduti nel nostro Paese, ricercando e salvando numerose vite sia intrappolate che disperse.

Sara Spiniello, presidente della associazione animalista in ricordo di lacuna e referente provinciale di CADAPA ex comitato sì aboliamo la caccia, era presente alla cerimonia ed ha consegnato, dopo una buona dose di coccole, una pergamena a nome dell’associazione In ricordo di Lacuna. “Era il minimo essere qua stamattina. Mi sono commossa. Sasha rappresenta un pezzo di storia e rimarrà nel cuore di tutti noi”.