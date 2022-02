Aperto il bando di concorso a film e videoclip

Ariano Irpino – La “Decima Edizione” dell’Ariano International Film Festival, organizzata dall’associazione Rai.co., con il sostegno e il patrocinio della Regione Campania, Mibac e Comune di Ariano Irpino, si terrà dal 1 al 7 agosto 2022 nella città di Ariano Irpino e nei Comuni che aderiscono alla manifestazione.

Oltre ai consueti concorsi AIFF WORLD, rivolto a lungometraggi, documentari, cortometraggi, animazione a tematica libera, AIFF GREEN rivolto a documentari a tematica ambientale e OUTSIDER sezione non competitiva, la decima edizione presenta un nuovo concorso dedicato ai VIDEOCLIP, prodotti da case discografiche, cantanti, autori, musicisti e gruppi. Le opere che andranno a comporre la nuova sezione, dedicata alla musica nazionale e internazionale, saranno selezionate da una giuria di esperti.

I primi classificati, senza possibilità di ex-aequo, riceveranno i seguenti premi:

• Premio per il migliore lungometraggio, unitamente a una somma in denaro;

• Premio per il migliore documentario, unitamente a una somma in denaro;

• Premio per il migliore cortometraggio, unitamente a una somma in denaro;

• Premio per la migliore animazione, unitamente a una somma di denaro;

• Premio per il migliore cortometraggio scuola, unitamente a una somma di denaro;

• Menzione speciale a uno o più opere presentate tra le cinque categorie sopra elencate;

• Premio stampa alla migliore opera, categoria lungometraggi, conferito da una giuria di giornalisti esperti;

• Premio del pubblico a una delle opere presentate per una delle cinque categorie sopra elencate, decretato da una giuria popolare, composta dal pubblico presente al Festival;

• Premio studenti a una delle opere presentate tra le cinque categorie sopra elencate, decretato da una giuria di studenti di Istituti aderenti alla manifestazione.

• Premio per il migliore documentario GREEN, unitamente a una somma di denaro, decretato da una giuria di esperti del Weec, Fai e Wwf Young.

• Premio per il miglior “VIDEOCLIP”, unitamente a una somma in denaro.

La scadenza per partecipare al bando di concorso è fissata al 31 marzo 2022. Per info e iscrizioni: www.arianofilmfestival.it.