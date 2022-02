Ciclismo, primo stage per il team atripaldese Eco Evolution bike

Il raduno è stato inoltre l'occasione per conoscersi meglio tra i veterani e i nuovi arrivati

“Si torna a pedalare. Con la primavera ormai alle porte è normale cominciare a pianificare la preparazione di base con uscite performanti basate sulla distanza. Nel week-end scorso la formazione atripaldese Eco Evolution Bike , si è traferita nel Cilento per uno stage in vista della nuova stagione che come quella dello scorso anno si prospetta interessante e piena di eventi. E’ stato scelto il Cilento per il clima ottimale: temperatura mite (12°) e giornata soleggiata, spiagge e tanti luoghi visitati come Castellabate (il paesino di ‘Benvenuti al Sud’).

Partiti da Salerno nei pressi del porto turistico, hanno pedalato lungo la litoranea attraversando il sito archeologico di Paestum, Agropoli fino a Castellabate. Una breve sosta con visita al centro storico e alla celebre piazzetta dove è stato girato il film ‘Benvenuti al Sud’ e ritorno a Salerno per un totale di 117km. Questi gli undici presenti che hanno sostenuto questo primo mini stage: Maurizio Cipolletta, Alfredo Preziosi, Angelo Ruocco, Annalisa Albanese, Adolfo Rodia, Pasquale Manna, Marco Miele, Giuseppe Albanese, Alberto Pisani, Giuseppe Calabrese e Michele D’Elia.

Mentre, non hanno preso parte a questo primo raduno ma hanno sostenuto degli allenamenti differenziati i seguenti atleti: Gennaro Pepita, Carlo Taccone, Mario Venezia, Alfonso Alvino, Marco Rodia, Francesco Ricci, Pellegrino Tozzi e la lady Natasha De Feo.

Questo primo incontro collegiale è stato affrontato con impegno e tanto entusiasmo dagli atleti con piacevoli momenti di aggregazione orientati a fare gruppo all’interno della squadra. Il raduno è stato inoltre l’occasione per conoscersi meglio tra i veterani e i nuovi arrivati. Dunque, ci sono tutte le premesse per una stagione all’insegna del divertimento a colpi di pedalate. “