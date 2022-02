Il Prefetto Paola Spena consegnerà una Medaglia alla memoria di Filippo Numis

Avellino – Domani, 10 febbraio 2022, alle ore 11.00, presso il Salone degli Specchi della Prefettura, in occasione del Giorno del Ricordo, il Prefetto di Avellino, Paola Spena, consegnerà una Medaglia alla memoria di Filippo Numis, per non dimenticare le sofferenze e le violenze patite in conseguenza del dramma delle Foibe.

Il riconoscimento conferito dal Presidente della Repubblica sarà consegnato nelle mani del professor Renato Numis, congiunto di Filippo, nato ad Atripalda nel 1893, Commissario di P.S. presso la Questura di Trieste. Mentre prestava servizio presso lo scalo ferroviario del Capoluogo friulano, il 12 maggio 1945 Numis fu prelevato dai partigiani di Tito e tradotto nelle carceri di Lubiana. Nel dicembre dello stesso anno, trasferito presso la foiba di Gorgola (Slovenia) fu precipitato nell’abisso.

All’evento, che si svolgerà nel rispetto delle misure di prevenzione previste dalla normativa anti Covid, parteciperanno i vertici delle Forze dell’Ordine e delle Forze Armate, ed i Sindaci di Avellino ed Atripalda, e sarà accompagnato da un momento di riflessione elaborato da alcuni studenti del Convitto Nazionale di Avellino, per commemorare questa Giornata, istituita al fine di conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra, e della più complessa vicenda del nostro confine orientale.

Le stragi, le violenze, le sofferenze patite dagli esuli non possono essere dimenticate perché fanno parte della storia nazionale e ne rappresentano un capitolo incancellabile, e solo con la piena conoscenza e coscienza delle vicende trascorse si possono evitare gli errori e gli orrori del passato.