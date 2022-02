Il partenariato fa parte del più ampio patto dell'UE per le competenze

Oggi, con il sostegno della Commissione europea, il settore delle costruzioni ha avviato nell’ambito del patto per le competenze un partenariato volto a migliorare le competenze e a riqualificare nei prossimi cinque anni almeno il 25% della forza lavoro del settore edile, pari a tre milioni di lavoratori.

Il partenariato, che si concentra sulle competenze in settori quali l’efficienza energetica, l’economia circolare e la digitalizzazione, contribuirà a garantire che il settore delle costruzioni si mantenga al passo con le transizioni verde e digitale e consegua gli obiettivi stabiliti nell’ondata di ristrutturazioni dell’UE. Nel contempo, rafforzerà la resilienza e l’attrattiva del settore.

Thierry Breton, Commissario per il Mercato interno, ha dichiarato: “Il settore delle costruzioni è una risorsa economica e sociale fondamentale per le comunità locali delle regioni e delle città europee. Il partenariato per le competenze con il settore edile offrirà migliori opportunità per l’apprendimento permanente, la carriera e le pratiche di lavoro digitali. Sebbene la ristrutturazione e la decarbonizzazione del parco immobiliare europeo rappresentino una grande sfida, questo partenariato consentirà a tutti di cogliere le opportunità commerciali offerte dal processo ”.

Nicolas Schmit, Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, ha dichiarato: “Il settore edile si basa su persone ben formate. Le nuove tecnologie e gli obiettivi climatici impongono ai lavoratori di apprendere e acquisire nuove competenze o di aggiornarle. Mi compiaccio dell’importante partenariato per le competenze avviato oggi dal settore, che andrà a beneficio di tre milioni di lavoratori.“

Il partenariato fa parte del più ampio patto dell’UE per le competenze nell’ambito dell’agenda per le competenze per l’Europa, presentata nel luglio 2020. L’obiettivo è mobilitare risorse e incentivare le parti interessate a intraprendere azioni concrete per riqualificare i lavoratori e migliorarne le competenze, condividendo gli sforzi e istituendo partenariati a sostegno delle transizioni verde e digitale e di strategie di crescita locali e regionali. La Commissione sta tracciando percorsi di transizione per l’ecosistema edilizio al fine di sostenere il settore nelle transizioni verde e digitale, aumentandone nel contempo la resilienza.