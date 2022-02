La Senatrice del M5S: “Il Piano di Sviluppo prevede interventi infrastrutturali per un totale di 257 milioni di euro"

“Nei prossimi dieci anni i cittadini che utilizzeranno l’aereo come mezzo di trasporto aumenteranno del 50% in tutto il mondo. La sola Campania vedrà salire il numero dei passeggeri fino a 17 milioni. Tenuto conto degli evidenti limiti strutturali dello scalo di Capodichino, si rende necessaria un’ulteriore infrastruttura che consenta di sfruttare questa opportunità di crescita economica e turistica oggi a tutto vantaggio di regioni meglio attrezzate”.

A dirlo è la Senatrice del Movimento 5 stelle Felicia Gaudiano.

“Grazie al lavoro che stiamo portando avanti da anni con il ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, sarà infatti prevista la realizzazione di una metropolitana di superficie che collegherà i comuni del Vallo di Diano, con terminal di arrivo a partenza proprio nel nuovo scalo aeroportuale. Sono convinta – conclude Gaudiano – che l’aeroporto di Pontecagnano possa rappresentare un volano per il rilancio dell’economia turistica non solo per il territorio della Costiera, ma anche per le aree interne che sono custodi e depositarie di bellezze storiche, culturali, ed archeologiche di incommensurabile valore”.