Il Segretario Generale si dice soddisfatto per l’ottimo risultato raggiunto a beneficio dei lavoratori

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Fai Cisl IrpiniaSannio.

“Il Segretario Generale della Fai Cisl IrpiniaSannio Luigi Pagano si dice soddisfatto per l’ottimo risultato raggiunto a beneficio dei lavoratori e delle loro famiglie.

“La Fai Cisl IrpiniaSannio ringrazia il Presidente dell’Ente Provincia di Avellino, Dott. Rino Buonopane, per la disponibilità e il senso di responsabilità da sempre mostrato rispetto alla delicata tematica dei lavoratori forestali, in forza allo stesso Ente. Anche in quest’ultima occasione, attraverso la delibera che ha permesso l’ anticipazione delle retribuzioni ai lavoratori forestali dipendenti dell’Ente Provincia di Avellino, senza attendere l’accredito dei finanziamenti per l’anno 2021 da parte della Regione Campania”, conclude Pagano“.