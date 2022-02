Davide Beatrice e Marcella Cinquegrani, entrambi laureati a pieni voti in Giurisprudenza

Due talenti campani, Davide Beatrice e Marcella Cinquegrani, entrambi laureati a pieni voti in Giurisprudenza, sono stati selezionati tra i finalisti della III edizione della 4cLegal Academy, il primo talent dedicato al mercato legale italiano in onda giovedì alle 22:00 sul canale Sky 511 BFC TV di Forbes Italia (Canale 61 Tivùsat) e giovedì sui canali 4cLegal e BFC Video.

Davide Beatrice, 26 anni nato ad Ariano Irpino (Avellino), si è laureato nel 2019 presso l’Università degli Studi del Sannio della quale conserva ottimi ricordi: “L’università è stata per me una palestra, che mi ha permesso di acquisire non solo le conoscenze giuridiche necessarie ma anche soft skill come perseveranza, dedizione e determinazione”. Davide è un appassionato di motorsport, in particolare di Formula 1, e il suo obiettivo è quello di riuscire ad entrare a far parte di questo mondo avendo focalizzato i suoi studi sul diritto sportivo.

Marcella Cinquegrani, 27 anni nata a Napoli, si è laureata nel 2018 presso l’Università LUISS Guido Carli di Roma, specializzandosi in diritto penale. Ha avuto l’opportunità di partire per l’Erasmus in Olanda, studiando alla Radboud University di Nimega. “È stata un’esperienza unica ed incredibilmente formativa, credo che il confronto con sistemi universitari diversi da quello italiano, e più in generale con culture diverse, sia una tappa fondamentale per il percorso di ogni studente”. Marcella a breve sosterrà l’esame per abilitarsi alla professione di avvocato, ma il suo sogno più grande è riuscire a diventare magistrato.

Per Davide e Beatrice essere tra i finalisti del legal talent è un’occasione unica, di crescita personale e professionale che metterà a dura prova le proprie conoscenze ma soprattutto i propri limiti.

“Potersi confrontare con i referenti di alcune tra le principali law firm italiane e grandi aziende che operano a livello nazionale ed internazionale rappresenta una grande opportunità”, afferma Davide Beatrice.

“Guardando le edizioni precedenti, mi sono appassionata al format, e ad ogni prova mi chiedevo io come avrei reagito – spiega invece Marcella Cinquegrani -. Credo di essermi candidata non solo per il mio spirito competitivo, ma soprattutto per la voglia di cimentarmi in un contesto a cui non sono abituata, quello della televisione e di un talent”.