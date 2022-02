L'obiettivo è quello di un ecosistema del turismo resiliente, verde e digitale

In occasione delle Giornate europee dell’industria, la Commissione europea ha presentato oggi il percorso di transizione per il turismo. Si tratta di un programma, creato congiuntamente con gli attori dell’ecosistema del turismo, nel quale si illustrano azioni chiave, obiettivi e condizioni per conseguire la transizione verde e digitale e la resilienza a lungo termine del settore. La Commissione ha invitato i portatori di interessi a contribuire alla sua attuazione. Nel percorso di transizione la comunità del settore del turismo è invitata ad adottare misure in 27 ambiti, tra cui:

investire nella circolarità per ridurre i rifiuti, l’inquinamento e il consumo di energia e di acqua e allo stesso tempo offrire una migliore risposta alla crescente domanda di turismo sostenibile;

rafforzare le pratiche di condivisione dei dati per prevedere nuovi servizi turistici innovativi e migliorare la gestione sostenibile delle destinazioni;

investire nelle competenze per garantire la disponibilità di forza lavoro qualificata e di prospettive di carriera attraenti nell’ecosistema.

Nell’inaugurare questo evento di punta sul turismo, il Commissario per il Mercato interno, Thierry Breton, ha dichiarato: “Con molto piacere vi presentiamo oggi il frutto di mesi di stretta collaborazione tra tutti i portatori di interessi, grazie alla quale abbiamo elaborato una visione comune per il turismo dell’UE e abbiamo concordato le modalità attraverso cui conseguirla. Questo percorso definirà le priorità per il turismo europeo nel decennio a venire. Oggi invito tutti i portatori di interessi a unirsi al processo di co-attuazione.”

Il coinvolgimento attivo di tutti gli attori del settore sarà fondamentale per il successo della transizione verde e digitale. Per questo motivo la Commissione avvia oggi un’indagine online e invita la comunità del settore del turismo dell’UE a condividere informazioni sul proprio impegno individuale e collettivo e a manifestare il proprio interesse a contribuire ad attuare la transizione. La Commissione lavorerà con i portatori di interessi per orientare, sostenere e seguire i progressi della transizione.

Contesto:

Lo sviluppo del percorso di transizione per il turismo è iniziato nel giugno 2021 con una consultazione dei portatori di interessi riguardo agli scenari per la transizione dell’ecosistema. Per continuare la riflessione e approfondire le proposte si sono tenuti diversi workshop e riunioni con i portatori di interessi.

Si tratta del primo percorso di transizione realizzato nel più ampio contesto dell’azione annunciata con l’aggiornamento della strategia industriale, pubblicato il 5 maggio 2021, in cui la Commissione invitava gli ecosistemi industriali a velocizzare la trasformazione verde e digitale e ad aumentare la resilienza dell’economia europea. Tale aggiornamento ha introdotto il principio della co-creazione dei percorsi di transizione con i portatori di interessi quale strumento collaborativo essenziale per la trasformazione verde e digitale degli ecosistemi industriali. La Commissione sta attualmente lavorando alla co-creazione di percorsi per gli ecosistemi di mobilità, edilizia, industrie ad alta intensità energetica ed economia sociale e di prossimità.

Il percorso di transizione per il turismo risponde inoltre alla richiesta del Consiglio europeo, che nelle conclusioni del 27 maggio 2021 invitava “la Commissione e gli Stati membri, con la partecipazione dei pertinenti portatori di interessi, a elaborare un’agenda europea per il turismo”.

Il percorso di transizione per il turismo risponde agli inviti sopra riportati e apre la strada a una transizione lungimirante e alla resilienza a lungo termine per l’ecosistema del turismo, verso il 2030 e oltre.

Per ulteriori informazioni:

Strategia industriale europea aggiornata

Processo di co-creazione del percorso di transizione per il turismo

Percorso di transizione per il turismo

Invito ai portatori di interessi nel settore del turismo a manifestare il proprio impegno e la propria partecipazione al percorso di transizione