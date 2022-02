Avellino Calcio, crollo in terra calabra

Niente da fare per i Lupi: finisce 2-0 in casa del Catanzaro

Catanzaro – Niente da fare in terra calabra per l’Avellino Calcio. Allo stadio “Ceravolo”, finisce 2-0 per il Catanzaro.

Subito occasione per i padroni di casa: Bayeye parte in velocità e calcia in porta, Pane respinge. Poco dopo, ci provano i Lupi: pallone di Kanoute in area per Maniero, parata in corner di Branduani.

All’inizio della ripresa, arriva il vantaggio dei giallorossi: Biasci serve Vazquez che calcia dai venti metri, palla alle spalle di Pane: 1-0. Al 59′, tiro a giro di Vazquez, Pane blocca la sfera. Due minuti dopo, Vandeputte appoggia per la botta di Sounas, Pane ancora una volta provvidenziale nella respinta. Al 73′ arriva il raddoppio dei calabresi: Martinelli colpisce di testa sugli sviluppi di un calcio d’angolo ed insacca: 2-0. All’80′ Catanzaro vicino al tris con un tiro al volo di Cianci che non trova fortuna. Nel finale, viene anche espulso il difensore biancoverde Dossena, entrato in scivolata a piede alto su Sounas.

Finisce così in quel di Catanzaro: 2-0 per i padroni di casa e brutto stop per l’Avellino in chiave promozione diretta.

TABELLINO PARTITA:

CATANZARO-AVELLINO 2-0

MARCATORI: 6′ st Vasquez (C), 27′ st Martinelli (C).

CATANZARO (3-5-2): Branduani; Scognamillo, Fazio, Martinelli; Bayeye, Verna (44′ st Welbeck), Cinelli, Sounas (44′ st Carlini), Vandeputte (44′ st Bjarkason); Biasci (20′ st Cianci), Vazquez (30′ st Iemmello). A disp.: Nocchi, Romagnoli, De Santis, Gatti, Maldonado, Bombagi. All.: Vivarini.

AVELLINO (3-5-2): Pane; Silvestri, Dossena, Scognamiglio; Ciancio (25′ st Rizzo), Carriero (16′ st Matera), De Francesco (20′ st Mastalli), Aloi, Tito (24′ st Kragl); Kanouté (16′ st Micovschi), Maniero. A disp.: Forte, Chiti, Bove, Di Gaudio, Plescia, Murano, Di Paola, Tarcinale. All.: Braglia.

ARBITRO: Sig. Matteo Gualtieri della sezione di Asti.

ASSISTENTI: Sig.ri Thomas Miniutti della sezione di Maniago, Marco Belsanti della sezione di Bari, Valerio Crezzini della sezione di Siena (quarto uomo).

ESPULSI: 40′ st Dossena (A) per gioco scorretto.

AMMONITI: 8′ pt De Francesco (A), 11′ pt Martinelli (C), 34′ pt Carriero (A), 41′ pt Ciancio (A), 2′ st Bayeye (C), 29′ st Matera (A), 39′ st Cianci (C) e 42′ st Sounas (C) per gioco scorretto.

NOTE: gara con presenza di pubblico limitata. Angoli: 7-2. Recuperi: 2′ pt, 5′ st.