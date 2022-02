Diversi i temi discussi: dal problema delle ecomafie al dossier Mal’Aria 2022

“Questa mattina una delegazione di Legambiente , è stata accolta dal Procuratore della Repubblica Domenico Airoma per discutere su temi che toccano l’Irpinia: dal problema delle ecomafie al dossier Mal’Aria 2022.

“È stato un incontro proficuo – ha dichiarato il Presidente di Legambiente Avellino Antonio Di Gisi – Abbiamo parlato di Ecomafia consegnando al Procuratore i dati del 2021. In più abbiamo illustrato la gravità del dossier Mal’Aria 2022 uscito proprio oggi. I dati che ci restituisce il report di Legambiente dimostrano che la strada per una Clean City è ancora molto lunga, troppo lunga”, conclude Di Gisi.

Anche per quest’anno infatti Avellino ha registrato dati spaventosi. Il capoluogo irpino è il più inquinato del centro-sud Italia. Rispetto a 365 giorni fa il quadro non è migliorato.

“Ringraziamo il Procuratore per averci accolto e per aver apprezzato i documenti consegnati tra cui un excursus storico giuridico sulla situazione inquinamento – afferma Antonio Giannattasio dell’ufficio di presidenza di Legambiente Campania – come Legambiente abbiamo voluto ribadire la nostra fiducia nella Procura e mostrare la nostra piena collaborazione. Il procuratore ha dato attenzione anche all’area Solofra Montoro e alle bonifiche delle aree soggette a inquinamento ormai storico”.

Nel pomeriggio invece, in vista dell’incontro in Prefettura, la delegazione incontrerà il Presidente della Provincia di Avellino Rino Rizieri Buonopane. Sarà consegnato anche all’inquilino di Palazzo Caracciolo il dossier Mal’Aria 2022 in modo da discutere sulle azioni da mettere in campo in tutta la provincia“.