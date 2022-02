I presidenti Roncelli e Masiello presentano accordo per stile di vita e dieta mediterranea

Martedì 8 febbraio, alle ore 11.30, presso la sede del CONI Campania in via Alessandro Longo 46 Napoli, Sergio Roncelli, presidente CONI della Campania e Gennarino Masiello, presidente Coldiretti Campania, firmeranno un protocollo d’intesa per promuovere e diffondere fra i giovani un corretto stile di vita basato sulla sana alimentazione derivante dalla Dieta Mediterranea, abbinata alla attività motoria e sportiva.

La Coldiretti Campania ed il CONI Campania, considerando l’importanza della funzione e dell’impatto sociale della attività sportiva e della corretta nutrizione, soprattutto nei confronti delle nuove generazioni, anche in termini di costi sociali, hanno deciso, con questo protocollo, azioni comuni finalizzate alla promozione dello stile di vita della Dieta Mediterranea nell’ambito giovanile sportivo e scolastico su tutto il territorio regionale.

Saranno coinvolti in questa azione le Federazioni Sportive, le Discipline Sportive Associate, gli Enti di Promozione e le Associazioni Benemerite, le Aziende Agricole, le Cooperative e le Organizzazioni di Produttori.