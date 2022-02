Laddove l’assemblea non provveda all’elezione, provvederà il Presidente della Giunta Regionale

La Regione Campania, tramite il BURC, rende noto che:

È fissata la data del 4 marzo 2022, quale data unica di svolgimento delle elezioni dei Consigli di Distretto dell’Ambito Territoriale Ottimale Regionale, per la successiva indizione delle elezioni da parte del Presidente dell’EIC, con le modalità e nei termini previsti dallo Statuto dell’Ente Idrico Campano.

Gli adempimenti organizzativi connessi allo svolgimento delle elezioni, l’impegno delle risorse necessarie, l’elaborazione e la produzione dei modelli utili, la definizione delle procedure preliminari alle operazioni di voto e quelle successive di verifica per la presa d’atto dei risultati elettorali saranno in capo all’EIC in forza dell’autonomia statutaria.

Ai sensi dell’art. 13 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15, laddove l’Assemblea dei sindaci, ovvero il Consiglio Comunale di Napoli, a seguito di tre convocazioni, non provvedano all’elezione dei componenti del Consiglio di Distretto, provvederà in via sostitutiva il Presidente della Giunta Regionale.