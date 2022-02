La canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Sisma80.

““Sanremo2022” il sesto singolo dei Sisma80, band new post punk, in uscita Martedì 1 Febbraio alle ore 15.00, su tutte le piattaforme digitali.

Dietro questa canzone c’è la storia di noi che volevamo andare a Sanremo, ma purtroppo per Sanremo Giovani il regolamento prevede un’età massima di 29 anni, quindi non abbiamo l’età e per andare con i Big non siamo Big. La canzone l’abbiamo scritta e la cacciamo lo stesso. E’ disponibile su tutte le piattaforme digitali e su YouTube con il Lyric Video“.

Il singolo è disponibile al link di seguito: https://youtu.be/-l-2WK8FZIQ.