“L’Amministrazione Comunale di Ariano Irpino, con delibera di Giunta n. 13 del 25.1.2022, ha riproposto la II edizione del concorso “Ariano sulle vie della parità”, nell’ambito delle azioni inerenti le politiche sociali e culturali per il conseguimento della parità di genere.

Rivolto alle Scuole Secondarie di Primo e Secondo grado della Città, il concorso è finalizzato a riscoprire e valorizzare, attraverso percorsi spaziali e temporali, fisici, ludici, artistici e narrativi, il contributo offerto dalla donne alla costruzione della Società.

Dopo la straordinaria partecipazione degli studenti alla I edizione del Concorso, che ha decretato vincitori l’Istituto Comprensivo “don Milani” e l’Istituto Superiore “Ruggero II”, individuando per l’intitolazione tre luoghi della nostra Città con nomi di illustri figure femminili ovvero, Sorella Angela Negri Arnoldi, Maria Teresa Di Lascia e Matilde Serao, si è pensato di riproporre il concorso, anche per vivere in maniera concreta la giornata dell’8 marzo, giornata della donna, impegnandosi a dedicare altre tre aree di circolazione (strade, piazze, vicoli, viali, ecc.) ad altre tre figure femminili.

Il carattere trasversale della toponomastica e dell’analisi del territorio, offre numerose opportunità didattiche di integrazioni interdisciplinari e, nel contempo, permette a bambine e bambini, a ragazze e ragazzi di sviluppare forme di cittadinanza attiva e di partecipazione alle scelte di chi amministra la Città, nel rispetto dei valori dell’inclusione.

Anche questa volta le scuole della Città sono state direttamente coinvolte, con l’invito a partecipare all’iniziativa“.