Ancora un dramma della solitudine nel capoluogo

Ancora un dramma della solitudine ad Avellino.

I Vigili del Fuoco, infatti, intorno alle ore 14:00 di oggi, 29 gennaio, sono intervenuti in via Salvatore Aurigemma per un soccorso ad una donna che non rispondeva ai ripetuti richiami di parenti e vicini.

La squadra, intervenuta con l’ausilio dell’autoscala, è salita al terzo piano dell’edificio e una volta entrati ha rinvenuto il corpo privo di vita di una donna di 67 anni.